OPROEP. Viert jouw kind al voor september zijn of haar eerste communie?

Het bisdom Hasselt heeft de eerste communies in principe uitgesteld naar september of oktober. Maar misschien heb jij wel een goede reden om je kind toch al eerder zijn of haar eerste communie te laten vieren? Laat het ons weten.

Donderdag is het Hemelvaart, de periode waarin kinderen traditioneel hun eerste communie vieren. Maar in februari stelde het bisdom Hasselt de eerste communie in principe uit tot september of oktober, net als vorig jaar. Toch is het nog steeds mogelijk om in kleine groepen al eerder de eerste communie te vieren. Bovendien kunnen ouders in overleg met de pastoor ook beslissen om hun kind individueel tijdens een zondagse eucharistieviering tot de communie toe te laten.

Onze redactie is voor een artikel op zoek naar ouders die hun kinderen nog voor september hun eerste communie willen laten doen. Om welke reden(en) willen jij en/of je kind niet wachten tot het najaar? Heb je al met de pastoor afgesproken om toch eerder de eerste communie te vieren? Of ben je van plan dat te doen? Hoeveel familieleden denk je te kunnen uitnodigen? Hoe denk je dit praktisch te zullen aanpakken, op het vlak van de coronamaatregelen? Laat het ons weten.

Kinrooi

In Kinrooi bijvoorbeeld zullen 64 kinderen deze zomer toch al hun eerste communie vieren. “Op de acht zondagen in juli en augustus komen telkens acht kinderen hun eerste communie doen”, zegt pastoor Luc Vanherck. “Hoeveel familieleden de viering naast de ouders nog kunnen bijwonen, zal afhangen van het toegelaten aantal kerkgangers. Als vanaf 9 juni inderdaad 100 mensen een eredienst binnen mogen bijwonen, kunnen dat bijvoorbeeld 8 tot 15 familieleden per kind zijn.”

siol