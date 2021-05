Panos vernieuwt assortiment broodjes

Panos introduceert nieuwe broodjes in het gamma. De vijf recepten zijn vanaf maandag 17 mei te koop in alle 280 winkels van de broodjesketen.

Wie graag een belegd broodje eet over de middag, krijgt er bij de keten straks vijf keuzes bij. In het assortiment komen zowel vegetarische opties als een recept met vis, vlees en lokale producten aan bod. Zo kun je er eentje bestellen met vegetarische eiersalade of met vegan aubergine & tomatenspread. Verder komt er een combinatie met scampi en look, een broodje Breydelham of Brugge Oud-kaas.

Naast de vijf nieuwe recepten worden vijftien klassiekers opgefrist met nieuwe ingrediënten of een licht gewijzigde samenstelling. Zo zal er voortaan gouda worden gebruikt zonder dierlijk stremsel. De broodjes met surimi en krab, kip curry en tonijnsalade worden dan weer verlaagd in vetpercentage.

Verwenmomentje

Om de lancering van het uitgebreide gamma te vieren, polste de keten tussen 8 februari en 7 maart bij 3.802 Belgen hoe ze denken over broodjes en wat hun voorkeuren zijn. Daaruit blijkt dat 56,1 procent van de bevraagde dames een broodje ziet als een verwenmoment. Bij mannen is dat 37,6 procent. Ook de snelheid waarmee de lunch wordt bereid, valt in de smaak. Ongeveer 33 procent van de dames kiest ervoor omdat ze snel kunnen beginnen eten, tegenover 39 procent van de mannen.