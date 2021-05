WK in Lommel

Zonder corona had deze maand in Lommel het WK flyball plaatsgevonden. Het WK wat? Flyball, de enige ploegdiscipline in de hondensport. Opmerkelijk: met Roadrunners Zonhoven telt onze provincie de continentale Europese kampioen en recordhouder. Coach en bestuurder Dave Maris geeft een woordje uitleg over zijn passie.