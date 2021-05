Ouderraad De St@rtbaan maakt 250 ontbijtkorven voor Moederdag

Bijgevolg was het de weken voor Moederdag gezellig druk voor de werkgroep. Sponsors zoeken, met het schoolbusje producten afhalen bij de leveranciers, etiketten drukken, bestellingen plaatsen, ... eigenlijk te veel om op te noemen.Op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei werden de korven gedeeltelijk gevuld met allerlei luxeproducten. De gang van de school was net groot genoeg om ze allemaal mooi uit te stallen.Op zondag 9 mei was het een drukte van jewelste want de warme bakker leverde om 05.00 uur meer dan 3000 ovenverse broodjes.En natuurlijk moesten die ook nog een plaatsje krijgen in de korven. Vanaf 07.30 uur kwamen de papa's en de kinderen de korven ophalen. De mama's lagen nog lekker te dromen in de bedstee en werden verrast met een ontbijt in bed.