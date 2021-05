Het gaat niet goed met de huidkankerdiagnoses in ons land, want die zitten in stijgende lijn. Zo’n 40 procent van alle kankers die vandaag ontdekt worden, is een type van huidkanker. De komende tien jaar wordt zelfs bijna een verdubbeling verwacht. Stichting tegen Kanker roept de overheid op om iets aan deze verontrustende cijfers te doen.