Op Tiktok zijn beautyfans momenteel helemaal in de ban van Gua Sha-stenen. De reden? Als je ermee over je gezicht ‘schraapt’, maak je het geleidelijk aan strakker. Op de sociale mediasite duiken verschillende indrukwekkende transformaties op, maar verrichten de stenen echt wonderen voor je look? We staken ons licht op bij een dermatoloog.