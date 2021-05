De lappenmand van Real Madrid raakt maar niet leeg: nu is Ferland Mendy weer geblesseerd uitgevallen

Ferland Mendy (midden) scoorde nog in de Champions League tegen Atalanta. — © AFP

Bij Real Madrid is verdediger Ferland Mendy opnieuw geblesseerd uitgevallen, zo bevestigde de club dinsdag. De Fransman heeft een kwetsuur aan het scheenbeen opgelopen en er wordt gevreesd dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Het vergroot de defensieve problemen van Zinédine Zidane alleen maar. De Fransman kan ook geen beroep doen op de geblesseerden Raphael Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal en Lucas Vazquez. De blessuregolf dit seizoen bij de Koninklijke is dan ook ongezien: reeds 27 keer moest Real een ‘Parte Medico’ publiceren, in een aantal gevallen ging het daarbij evenwel ook om besmettingen met het coronavirus.

Door het 2-2 gelijkspel van zondagavond tegen FC Sevilla liet Real de leidersplaats in Spanje liggen. Die is in handen van stadsgenoot Atlético, Real en Barcelona volgen met nog drie speeldagen te gaan op twee punten.