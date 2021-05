Kazachse tennisser tien jaar (!) geschorst wegens corruptie

De Internationale Integriteitscommissie in het tennis (ITIA) heeft de Kazachse tennisser Roman Khassanov een schorsing van tien jaar opgelegd wegens corruptie, zo maakte de ITIA dinsdag bekend. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 100.000 dollar, waarvan 75.000 dollar voorwaardelijk is.

Het gaat om gevallen van matchfixing, die plaatsvonden tussen 2014 en 2018. Khassanov is geen hoogvlieger in het internationale tennis, zijn hoogste ranking was een 671e plaats.