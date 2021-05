Oudsbergen

De rechter veroordeelde twee mannen elk tot een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van 2.400 euro omdat ze een chalet op een camping in Oudsbergen in brand staken. Volgens het slachtoffer was zijn ex-vriendin de opdrachtgeefster. De brandstichters zelf hielden hun onschuld steeds vol. “Ik ga in beroep!”, zo klonk het.