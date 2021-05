Veerle Heeren op gemeenteraad: "Ik maakte een grote fout"

Op de extra digitale gemeenteraad leek Veerle Heeren haar vel als burgemeester nog te kunnen redden. Ze gaf toe dat ze een zware fout gemaakt had door zichzelf laten in te enten en 13 namen van mensen uit haar onmiddellijke omgeving door te geven voor vaccinatie. Ze handelde te goeder trouw, zei ze, omdat anders 1000 vaccins in het vaccinatiecentrum dreigden verloren te gaan. Heeren maakte ook bekend dat audit Vlaanderen een onderzoek start en dat ze zich zal neerleggen bij de conclusie.