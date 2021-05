Terwijl de coronacijfers in heel het land dalen, stijgen ze weer in Limburg. Het virus is nog duidelijk aanwezig in onze provincie. En ook de Indische variant is intussen opgedoken in Limburg. Maasmechelen en Heusden-Zolder staan zelfs op nummer één en twee van de gemeenten met het hoogste besmettingscijfer in heel Vlaanderen.