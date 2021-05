Experts waarschuwen voor te snelle versoepelingen in brief aan Overlegcomité

De Gems heeft in een brief enkele bezorgdheden uitgedrukt naar aanleiding van de aankomende versoepelingen die het Overlegcomité dinsdag bespreekt. In die brief benadrukken ze dat er niet enkel naar de vaccinatiecampagne moet gekeken worden. Maar dat de ziekenhuiscijfers en de komst van nieuwe varianten ook nog steeds belangrijk zijn.

Ze benadrukken het belang van de vaccinatiecampagne, maar wijzen ook op het feit dat er momenteel nog heel wat Belgen niet ingeënt zijn en ‘te snelle of grote versoepelingen tijdens een vaccinatiecampagne kunnen nog steeds leiden tot een nieuwe golf.’

De Gems wijst ook op blijvende onzekerheid na de vaccinatiecampagne. Dat vooral door verschillende varianten die momenteel circuleren. Daarom is het volgens de Gems ook zeer belangrijk om het reisbeleid in het oog te houden. Ze kijken daarvoor naar de Europese grenzen en halen het belang van quarantaine-periodes aan.

Daarnaast beklemtoont de Gems dat de pandemie in ons land nog niet voorbij is. “Hoezeer wij dit allemaal achter de rug willen hebben, de cijfers zijn nog steeds gevaarlijk hoog”, klinkt het. “Een dergelijke hoge graad van ziekte heeft al sedert maanden een chronische negatieve impact op het functioneren van ons gezondheidszorgsysteem, de achterstand van in te halen zorg is nog bijzonder groot, en er blijft permanente bezorgdheid over acute tekorten bij mogelijke heropflakkeringen.”

Internationaal

Ze waarschuwen daarom voor te veel en te snelle versoepelingen. ‘Dergelijk hoog aantal infecties heeft niet alleen een zware impact op het zorgsysteem, maar houdt ook het risico tot snelle opflakkeringen in bij de reeds geplande en in uitvoering zijnde versoepelingen.’

Daarom wil Gems nogmaals aanhalen dat het best is om ‘versoepelingen te voorzien in functie van de epidemiologische toestand (bijvoorbeeld minder dan 75 hospitalisaties per dag), nieuwe virologische inzichten en niet louter kalender data of vaccinatie percentages.’ En moet er ook ‘voorrang gegeven worden aan versoepelingen met een kleine epidemiologische footprint (bijvoorbeeld kleinschalige gezeten evenementen versus grootschalige events, of binnen-horeca).’

Ook onze internationale positie baart de Gems zorgen. “Op de ECDC-lijst met 31 Europese landen staat België op de negende laatste plaats voor wat betreft 14-daagse incidentie, onze slechtste ‘positie’ sedert de tweede golf.” De Gems vreest dat dit slecht zou kunnen zijn voor ons internationaal imago, dat het gevolgen kan hebben voor onze reisplannen komende zomer en dat de economie hier mogelijk onder kan lijden.

De Gems concludeert: “Er is nood aan een verdere voorzichtige, gedoseerde en realistische aanpak alsook het opstellen van een langere termijnplan voor controle van dit virus. Daarom vragen we ook dat bij versoepelingsplannen niet enkel vaccinatiepercentages in rekening wordt gebracht, maar bedbezetting op intensieve zorgen, nieuwe hospitalisaties én de opkomst van varianten.”