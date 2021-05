Muziekfestival 30x30x30 ook gehalveerd met uitschieters

Deze zesde editie van 30x30x30 gaat dus de geschiedenis is als een poging om het initiatief zeker een kans te blijven bieden. "We hebben er lang over nagedacht of we dit lieten doorgaan", zegt schepen van cultuur Anniek Nagels. "Maar uiteindelijk vond onze staf het zeker het proberen waard om er een mini-versie van te maken. Dus geen 30 locaties, wel 15. En evenveel musici vonden wij bereid om de Genkenaars te verrassen met een stukje heerlijke muziek. Onder de noemer 'muziek op de stoep' verrasten we toch wel vele inwoners die niet goed begrepen wat er gaande was. Maar alle muzikanten hadden een infootje bij om uit te delen. Dit briefje verschafte wel degelijk duidelijkheid over de organisatie," verklapte Nagels.De reacties dan bij het publiek, die waren unaniem positief. Overal werd zeer dankbaar gereageerd op de muzikale acts. "Misschien wat minder mensen op straat door de onzekere weersomstandigheden, maar joviale en sympathieke uithalen naar de bands of solo-muzikanten die werden overal gemeld", zegt schepen Nagels. "Een mooi verhaal werd zeker geschreven door het Opglabbeekse vioolduo Amelija en Michelle die voor de Chirogroep van Genk Centrum naast de Chirolokalen een prachtig fel gesmaakt optreden mochten geven. De meer dan 40 meisjes van de Chiro trakteerden deze meisjes op een langdurig en dankbaar applaus. "Ik zou zeggen: zeker en vast een geslaagd experiment, en volgende editie in 2022 wordt het weerom een hopelijk normale organisatie", besluit Nagels.