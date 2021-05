Vincent Kompany plots opvallend kritisch: “We zijn te weinig geconcentreerd, op training en in wedstrijd”

De tijd dat het niveau op de trainingen bij Anderlecht fenomenaal hoog lag - volgens Vincent Kompany tenminste - is voorbij. Hij merkt de laatste weken naar eigen zeggen een gebrek aan concentratie op, zowel in wedstrijd als op training. Gevaarlijk als je weet dat paars-wit op vier dagen twee keer de ijzersterke aanvalslinie van KRC Genk treft. “Als we Onuachu, Ito of Bongonda één procent ruimte geven, wordt het moeilijk.”