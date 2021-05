Vlaamse kermis in het Prinsenpark

Genk

Om de traditionele 1 mei-kermis van Genk in ere te houden werd er in het Prinsenpark een heuse Vlaamse kermis georganiseerd. Voor de bewoners leverde dit nostalgische momenten op. Verhalen over kermiscentjes voor kinderen en kleinkinderen, verlegen kussen onder de kap van de rups, dansen aan ‘t “Decap”-orgel,…. passeerden de revue.