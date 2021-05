Ons lifestylemagazine Billie gaat de zomer in met een eigen kledinglijn. Die is ontworpen in samenwerking met de Belgische modeketen LolaLiza en bruist van de kleuren . “Het was meteen duidelijk: onze visie en de stijl van Billie zijn een match”, zegt Cindy Gakens, buying manager van de winkelketen.