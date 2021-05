Sportief gaat het goed bij Inter, maar financieel heeft de landskampioen het moeilijk. Een week geleden was het nog feest in Milaan: Inter won voor het eerst in elf jaar de Scudetto, maar het feestje was van korte duur. Steve Zhang (29), de voorzitter van Inter, vroeg de spelers om twee maanden salaris in te leveren, maar voorlopig weigeren de spelers dat.