‘De droomfabriek’ is terug: Siska Schoeters vervult dromen van 30 jaar oude postkaarten

Kinderen die in de jaren negentig zijn opgegroeid, keken ongetwijfeld vol spanning naar het legendarische programma De droomfabriek. In de tien jaar dat De droomfabriek op antenne was, vervulde presentator Bart Peeters 216 dromen in 74 afleveringen. Maar heel wat postkaarten met dromen - misschien wel de jouwe - bleven onbeantwoord liggen. Maar daar komt nu verandering in: voor Iedereen beroemd duikt Siska Schoeters in de vergeten briefkaarten om enkele wensen en dromen dertig jaar na datum toch nog te vervullen.