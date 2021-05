Steven Van Gucht: “Limburg heeft de hoogste besmettingsgraad van Vlaanderen”

“Met de huidige daling in de cijfers kunnen we eind me rond de 500 bezette bedden komen. Dat is een belangrijk richtgetal voor verdere versoepelingen.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

“De coronacijfers blijven gunstig evolueren. De besmettingscijfers slabakken wat, op een plateau net onder de 3.000 besmettingen per dag. Daar gaan we de komende dagen blijven schommelen. Er zijn meer besmettingen bij kinderen, maar er wordt ook meer getest”, heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Volgens van Gucht valt dat deels te verklaren doordat we meer testen. Afgelopen dagen werden zo’n 51.000 coronatests per dag afgenomen. Dat is een stijging van 8 procent op weekbasis. Dat de cijfers ondanks de meer tests lichtjes blijven dalen, is een positieve evolutie, aldus Van Gucht.

Die lichte daling is in alle leeftijdsgroepen, behalve bij kinderen en veertigers. Bij kinderen is er een toename van 13 procent meer positieve tests op weekbasis. De verjonging in de coronacijfers is ook terug te vinden in de ziekenhuisopnames en de overlijdens. “De 80-plussers in de ziekenhuizen zijn opvallend afgenomen. Wel zien we dat er meer 40-plussers worden opgenomen. Op dit moment zijn een derde van de ziekenhuisopnames 40-plussers”, zegt Van Gucht.

“Met de huidige daling in de cijfers kunnen we eind me rond de 500 bezette bedden komen. Dat is een belangrijk richtgetal voor verdere versoepelingen.”

Besmettingsgraad

“De hoogste besmettingsgraad - het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners vinden we terug in Namen, gevolgd dor Limburg en dan Henegouwen”, zei Steven Van Gucht.

Vaccinatiecampagne

“Het einde van de vaccinatie van de 65-plussers komt in zicht. De vaccinatiebereidheid van de ouders blijft zeer hoog, meer dan 90 procent van hen kreeg in Vlaanderen een vaccin. In Wallonië en Duitstalig België was het meer dan 80 procent, in Brussel meer dan 70. We zijn hen daar dankbaar voor’, zegt woordvoerster van de taskforce Vaccinatie Gudrun Briat. ‘Deze week worden er 548.000 vaccins geleverd, dat is een record.”

Indiase variant

“De Indiase variant wordt meer en meer opgemerkt in Europa en ook in ons land”, gaat Van Gucht verder. “Net als de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse is deze variant zorgwekkend. Dat gebeurde omdat hij minstens even besmettelijk zou zijn als de Britse, al is dat nog niet zeker. Er zijn geen bewijzen dat hij meer ziekmakend is. Het lijkt wel dat de vaccins er goed tegen werken. Of hij verder zal doorbreken, is niet zeker. Dat zal afhangen van de ruimte die we het virus zullen geven.”

