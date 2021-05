Krijgen we vandaag waar héél België al lang van droomde: Remco Evenepoel in de roze trui? De Belg is intussen opgerukt naar de derde plaats in het klassement en vindt in de Apennijnen een lastige rit naar zijn hart. Huidig rozetruidrager Filippo Ganna ziet de bui al hangen. Volg de vierde etappe van start tot finish live!