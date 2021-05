LIVE. Kan Sezoens Bocholt winnen van Initia Hasselt en zo doorstoten naar halve finale?

Een minicompetitie met zes ploegen zal moeten uitwijzen wie dit seizoen de Belgische handbaltitel pakt. Initia Hasselt neemt het op de derde speeldag in de poule A op tegen Sezoens Bocholt. Een plaats in de halve finale van het Belgisch kampioenschap zit er na zware nederlagen tegen Pelt en Bocholt voor Initia niet meer in. Bocholt is momenteel leider met het maximum van de punten en staat het op één overwinning van de halve finale. Volg de Limburgse derby hier live vanaf 20 uur!