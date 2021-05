Peerse harmonie brengt boodschap van troost en hoop

Met het project Fermate droeg Vlamo, de Vlaamse amateurmuziekorganisatie, op zondag 9 mei een boodschap van troost en hoop uit op meer dan 170 plekken in Vlaanderen. Ook een ensemble van de Koninklijke harmonie van Peer deed mee.

Met Circles of Consolation speelden de klarinetten van de Peerse harmonie een ingetogen en toegankelijk muziekstuk van de hand van Klaas Coulembier op de troostplek in Linde. Op die manier brachten de muzikanten een eerbetoon aan de coronaslachtoffers, maar was het tegelijk ook een moment van muzikale verbondenheid tussen muzikanten en verenigingen die al maandenlang de pauzeknop moeten indrukken.