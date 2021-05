Okra Sint-Truiden geniet van de herwonnen vrijheid

Na 15 maanden inactiviteit - op een beetje sporten tijdens de zomervakantie van 2020 na - organiseerde Okra Sint-Truiden op 10 mei eindelijk een eerste activiteit. Niks groots of spannends, niks origineels of nieuws. Gewoon de fiets op.

“We snakken naar vrijheid. Feesten, fuiven, grenzeloos samenkomen, gaan en staan waar en met wie we willen en dat vervelend mondmasker wegsmijten”, klinkt het bij het team van Okra Sint-Truiden. “Voor senioren is dat allemaal niet nodig. Die kregen al een groot stuk van hun vrijheid terug omdat ze weer met 25 personen mochten gaan fietsen. Ergens halverwege werd er ook halt gehouden om een wijntje, een koffie of een goeie trappist achterover te kappen. En vooral veel te babbelen, te vertellen en te vragen.”

Okra Sint-Truiden sprong dus weer op de fiets en dat het nodig was, bewees het aantal. Dit keer waren er dubbel zoveel fietsers als vorig jaar. “Zo groot was de nood naar een ontmoeting voor deze senioren en vooral van de mensen die het voorbije jaar iemand verloren hadden. Want ze hadden mekaar zoveel te vertellen dat de gemiddelde snelheid zelden de 17 km/u haalde. Want babbelen en snel fietsen gaan niet goed samen. Vandaar dat voor deze eerste fietstocht de terrasstop in de brouwerij van Wilderen extra lang duurde. En dat de Truiense senioren volgende maandag weer op pad gaan. Eindelijk!”