100 deelnemers voor eerste lentejogging

Na het succes van de vorige editie – de Winterjogging op zondag 7 februari – kwam er een vervolg met dit keer vertrek en aankomst aan de sporthal Op ’t Reeck in Riemst. Met de eerste mooie, warme zondag, de opening van de terrassen en Moederdag kwamen toch zo'n 100 sportievelingen opdagen. Tussen 8 en 11 uur kon er coronaproof in bubbel gestart worden aan een goed bewegwijzerd parcours van 5, 7,5 of 10 kilometer.

De deelnemers waren nu ook weer vol lof naar de organisatoren toe. Een heel mooi initiatief van de gemeentelijke sportdienst dat ook nu weer volledig gratis werd georganiseerd. Na een winterjogging en lentejogging gaat de sportdienst verder op hetzelfde elan en zal er een zomerjogging georganiseerd worden op zondag 7 augustus en dit keer vindt het vertrek plaats aan de muziekacademie in Zichen plaats.

(Foto's: Els Vandenbosch)