Harmonie Millen brengt muzikaal eerbetoon aan coronaslachtoffers

Op verschillende troostplekken verspreid over heel Vlaanderen vormden muzikanten samen een muzikale cirkel, terwijl ze het muziekwerk Circles of Consolation van Klaar Coulembier speelden. Ook een gelegenheidsensemble van de Kon. Par. Harmonie Sint-Cecilia Millen nam coronaproof deel aan dit mooie initiatief als eerbetoon aan alle coronaslachtoffers, maar ook een moment van muzikale verbondenheid tussen muzikanten en verenigingen die al maandenlang de pauzeknop moeten indrukken. “Onze tien muzikanten verzamelden aan de troostplek in Millen, gelegen tussen het Cultureel Centrum en de Waterburcht”, klinkt het bij de harmonie. “Een aantal passanten genoot samen met ons van de muziek. Nu is het uitkijken naar het moment dat we weer met onze volledige harmonie kunnen repeteren en concerteren.”