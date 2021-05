Verwarde man wandelt in het midden van drukke snelweg in Nederlands-Limburg

Automobilisten moesten zondag even stapvoets rijden op de Nederlandse A2 nabij de Limburgse gemeente Wessem omdat een man in het midden van snelweg liep. Volgens de Nederlandse politie maakte de snelwegwandelaar een verwarde indruk, maar was hij niet onder invloed. Hij werd meegenomen naar het politiebureau waar hij een boete kreeg. De beelden die een bestuurder maakte van het incident, werden gedeeld op de Nederlandse website Dumpert.