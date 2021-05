Marlène De Wouters: “Ik woon samen met een buitenlandse man en vrouw”

Haar televisiecarrière is stilletjes uitgedoofd. Maar dat betekent niet dat Marlène De Wouters (55) heel de dag stilzit. Presenteren doet ze nog steeds, maar dan wel in de privésector. En zelfs nu haar kinderen uit huis zijn, zit ze toch niet alleen. Dat vertelt ze in Dag Allemaal.

Lege nest syndroom daar is bij Marlène De Wouters geen sprake van. Haar kinderen zijn ondertussen wel het huis uit, maar alleen is ze niet. “Ik doe aan cohousing. Het is hier groot genoeg en dus huren mensen een kamer in mijn huis: een gescheiden Filipijnse vrouw en een man - ook een buitenlander. Ik vind dat tof, verschillende nationaliteiten en culturen onder één dak.”

En dat brengt haar privacy helemaal niet in het gedrang, zegt ze. Ze hebben elk hun eigen slaap- en badkamer. “Alleen de keuken delen we.”

Maar niet iedereen is grote fan van het concept. “Mijn kinderen en vriendinnen vinden dat raar, maar ik zou het niet anders willen. Ik vind het echt heel gezellig. Eigenlijk is het ‘Friends’ voor 45-plussers.” (sgg)