Na controverse: Tom Cruise stuurt zijn Golden Globes terug, NBC zal awardshow in 2022 niet uitzenden

De groep achter de Golden Globes, de HFPA (Hollywood Foreign Press Association), moet de tijd nemen om grotere hervormingen door te voeren, zegt NBC in een mededeling. De zender hoopt om het gala in januari 2023 weer uit te zenden, als er voldoende veranderingen zijn doorgevoerd. NBC zendt het jaarlijkse Golden Globes-gala al uit sinds 1996. In 2018 sloot NBC nog een deal met de HFPA voor acht jaar, om de show uit te zenden voor zo’n 60 miljoen dollar per jaar. Het is onduidelijk of een andere zender de uitzending in 2022 zal overnemen.

De HFPA, een groep van 87 journalisten die de jury vormen voor de film- en tv-prijzen, organiseerde de Golden Globes dit jaar op 28 februari. In de aanloop naar het gala kwam kritiek op de organisatie, onder meer wegens het gebrek aan diversiteit – zo bleek in de jury geen enkele zwarte persoon te zitten – en de niet-transparante criteria om toe te treden. De kwestie werd zelfs tijdens de awardshow aangehaald door de presentatoren én de organisatie, die erkende dat er werk aan de winkel was, en er kwam een boycot: heel wat acteurs en actrices weigerden om nog interviews aan de HFPA te geven.

Hervorming goedgekeurd

De leden van de HFPA keurden vorige week een hervorming goed. Zo zou de organisatie in 2021 zeker twintig nieuwe leden opnemen, waarbij de prioriteit uitgaat naar Afro-Amerikanen, en in achttien maanden het aantal leden met de helft vergroten. De richtlijnen om toegelaten te worden zullen ook iets versoepeld worden.

Daarnaast zullen de leden van de HFPA geen giften meer aannemen van filmmakers of organisaties waarvan ze het werk moeten beoordelen voor de Golden Globes, om verdere klachten over partijdigheid te vermijden.

Cruise stuurt beeldjes terug

Maar veel filmsterren en belangrijke Hollywood-bedrijven vinden de hervormingen onvoldoende en te traag. Netflix, Amazon en WarnerMedia kondigden aan dat ze de samenwerking met HFPA tijdelijk stopzetten.

Acteur Tom Cruise heeft zelfs zijn Golden Globes teruggestuurd naar het hoofdkwartier van de HFPA, zo schrijft Deadline. Cruise won drie prestigieuze beeldjes: voor beste acteur in Born on the fourth of July (1990) en in Jerry Maguire (1997), en voor beste acteur in een bijrol in Magnolia (2000).

Eerder had acteur Mark Ruffalo gezegd dat hij ‘niet trots of gelukkig kan zijn dat hij een Golden Globe kreeg’. En actrice Scarlett Johansson, die meermaals genomineerd werd, verklaarde afgelopen weekend dat meer ‘fundamentele hervormingen’ nodig zijn. Ze klaagde onder meer over ‘seksistische vragen en opmerkingen van bepaalde HFPA-leden, die grensden aan seksuele intimidatie’. ‘De HFPA is een organisatie die werd gelegitimeerd door mensen als Harvey Weinstein.’ (adb)