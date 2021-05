Ouders slaan zelf maaltijden over zodat kinderen kunnen eten in ‘Zorgen voor mama’

In Zorgen voor mama maakt Kristel Verbeke (45) vanavond kennis met de piepjonge Stefanie uit Beringen. Ze is amper 21, maar heeft al drie kinderen: na Daylano (2) en Luana (3) beviel ze vorige zomer van Damian. Inkomsten heeft Stefanie niet. Om hun drie kindjes eten te kunnen geven, slaat ze samen met haar partner Alessio zelf maaltijden over. Met vallen en opstaan probeert het koppel toch een toekomst uit te bouwen.