Weer meer dan 700 coronapatiënten op intensieve zorg

Het aantal ziekenhuisopnames nam de jongste 7 dagen af met 17 procent tot gemiddeld 159,9 per dag. Er lagen maandag 2.255 patiënten in het ziekenhuis (-18 procent op weekbasis) en 711 (-14 procent) op intensieve zorg. Dat is een toename in vergelijking met de dag voordien: toen lagen 2.175 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 700 op intensieve zorg. Er worden momenteel nog 438 patiënten beademd.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen daalde in de periode van 1 tot 7 mei, weliswaar slechts met 4 procent op weekbasis, tot gemiddeld 2.936 per dag. Het aantal tests steeg op weekbasis wel met 8 procent, tot gemiddeld ruim 51.200 per dag. De positiviteitsratio, het aandeel dat positief test, zakte zo lichtjes tot 6,5 procent (-0,8 procent).

Het aantal overlijdens daalde in dezelfde periode met 9,2 procent tot gemiddeld 35,3 overlijdens per dag. In totaal zijn nu al 24.583 overlijdens toegeschreven aan Covid-19.

Inmiddels hebben 3,56 miljoen inwoners minstens één vaccindosis ontvangen. Dat is exact 31 procent van de totale bevolking (38,8 procent van de volwassenen). Van hen zijn 1.093.994 mensen volledig gevaccineerd: 9,5 procent van de bevolking (11,9 procent van de volwassenen).

(adb)