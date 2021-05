“Erger dan Dutroux.” Zo omschreef Michel Fourniret ooit zichzelf, tegenover een van zijn slachtoffers. Hij heeft elf moorden op meisjes en jonge vrouwen bekend, volgens zijn vrouw waren het er meer dan dertig. Fourniret stierf maandag in Parijs, veel moordgeheimen gaan mee in zijn graf. Dit is het levensverhaal van de man die seriemoordend door de Ardennen trok.