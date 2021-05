Geneesmiddelenagentschap VS keurt Pfizervaccin goed voor kinderen vanaf 12 jaar

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA oordeelt dat het coronavaccin van Pfizer-BioNTech geschikt is om toe te dienen aan kinderen vanaf twaalf jaar.

In december werd dat vaccin al goedgekeurd voor jongeren vanaf zestien. Deze laatste stap “laat toe om een jongere generatie te beschermen tegen Covid-19 en brengt ons dichter bij de normaliteit en het einde van de pandemie”, klinkt het bij het FDA.

Vorige week had VS-president Joe Biden gezegd dat 20.000 vaccinatiecentra doorheen het land zich klaarstoomden om tieners te vaccineren. De vaccins van Pfizer worden ook beschikbaar gemaakt bij kinderartsen. Eind maart al zwaaide Pfizer met testresultaten die moesten aantonen dat zijn vaccin 100 procent effectief was in het voorkomen van covid bij kinderen van twaalf tot vijftien jaar.

