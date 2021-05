Luchtballon vliegt tegen elektriciteitskabels en crasht: 4.000 gezinnen meer dan 24 uur zonder stroom

Meer dan 4.000 gezinnen in Kazachstan zaten zondag meer dan 24 uur zonder stroom nadat een luchtballon tegen elektriciteitskabels vloog. Er raakte niemand gewond tijdens het ongeval omdat de mand van de ballon leeg was en alle weggebruikers zich op tijd uit de voeten konden maken. De heteluchtballon is eigendom van een zakenman, maar het onbemande ding was weggewaaid door een hevige rukwind. De man heeft zich verontschuldigd voor het ongemak.