Na Sheffield United en West Bromwich Albion is nu ook de derde degradant uit de Premier League gekend. Het Fulham van Denis Odoi ging maandagavond thuis met 0-2 onderuit in een rechtstreeks degradatieduel tegen Burnley. Met nog drie speeldagen te gaan telt de Londense club tien punten achterstand op de veilige plaatsen. Het is al de tweede keer in drie jaar dat Fulham zakt naar The Championship.