Vrijwilligers vaccinatiecentrum Vorst stuurden sms’jes naar kennissen voor restvaccins

De 28-jarige T. had van een vriend een gsm-nummer doorgekregen. Met één sms’je naar dat nummer kon hij zijn eerste coronavaccinatie op 1 mei vastleggen. “Mijn vriend had in april plots een berichtje gekregen (van een bevriende vrijwilliger van het Rode Kruis, red.) waarin stond dat er vaccins over waren”, zo getuigt T. aan Bruzz.be. “Hij kon reageren door met een standaardbericht te antwoorden op dat nummer, en dat heeft hij ook gedaan.” De vriend in kwestie was een twintiger die niet gedomicilieerd was in Brussel, maar wel meteen een afspraak kon maken in Ukkel.

“Vorige week krijg hij weer zo’n sms’je, deze keer met de melding dat er Pfizer-vaccins over waren in Vorst. Aangezien hij zelf al een vaccin had gekregen, heeft hij aan mij voorgesteld om datzelfde antwoord naar datzelfde nummer te sturen. Ik ging ervan uit dat dat niet zou werken, maar een half uurtje later kreeg ik bevestiging dat ik mocht komen.”

Het vaccinatiecentrum van Vorst staat onder het beheer van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) maar wordt uitgebaat door het Croix Rouge de Belgique, dat is het Franstalige Rode Kruis. Hetzelfde geldt ook voor de centra in Ukkel, Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Sinds 19 april is er een officiële reservelijst van het Brussels Gewest (Bruvax). Inwoners van 40 jaar of ouder kunnen zich daarop inschrijven. Bij overschotten moeten zij normaal als eersten worden opgebeld. Enkele dagen geleden bleek echter al dat het vaccinatiecentrum in Vorst zelf mensen heeft opgebeld voor resterende vaccins op 4 en 5 mei. Nu blijkt dat er de voorbije weken wel vaker kennissen zijn opgetrommeld.

De woordvoerster van het Rode Kruis weigerde voorlopig alle commentaar, bij de GGC luidt het dat zowel in Vorst als Ukkel “wel degelijk” gebruikgemaakt wordt van reservelijst Bruvax. “Dat blijkt toch uit onze cijfers”, zegt woordvoerster Fatima Boudjaoui. De GGC belooft nu verder uit te zoeken wat er precies is gebeurd.

(mtm)