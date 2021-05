Verkeersacties in Houthalen-Helchteren en Zutendaal

Zaterdag voerde Politie Carma op twee locaties in Houthalen-Helchteren en Zutendaal verkeerscontroles uit. In totaal werden 118 voertuigen gecontroleerd en evenveel alcoholtesten afgenomen. Eén bestuurder reed onder invloed van drugs en was zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt. Eén bestuurder legde een positieve ademtest af. 16 bestuurders droegen geen veiligheidsgordel. De politie stelde verder nog een jongeren-PV op en stelde 7 overtredingen vast inzake technische eisen. Daarnaast werden er nog een 7-tal overtredingen vastgesteld voor onder andere rijbewijs, verzekering, opgedreven bromfiets, keuring en wegcode. ppn