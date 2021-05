Ook in Kinrooi gingen de terrasjes weer open: ze konden rekenen op heel wat bezoek.

Niet alleen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten, kan je vanaf afgelopen zaterdag weer een gezellig terrasje gaan doen. Op de meeste plaatsen was het meteen al gezellig druk; de meeste Kinrooienaren hadden dan ook gespreksstof zat. Zo werd vandaag onder meer het dodelijk verkeersongeval van afgelopen weekend druk nabesproken.