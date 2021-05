Een fietser (68) uit Beringen hield zondag om 16 uur lichte verwondingen over aan een botsing met een negenjarig kind. Het kind was op de oprit van zijn thuis op de Beverlosesteenweg in Beverlo aan het spelen en fietsen toen de zestiger langs het huis kwam. Er volgde een botsing en de Beringenaar kwam hierbij ten val.

