Verenigd Koninkrijk heft heleboel coronamaatregelen op

Het alarmniveau daalt van het op na hoogste niveau 4 naar 3 in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. “Onder meer door de vaccinatiecampagne is het aantal coronagevallen en -doden gedaald. ook de druk op de ziekenhuizen is verminderd”, zo klinkt het in een gemeenschappelijke verklaring. “Covid blijft echter circuleren en we moeten alert zijn.” In februari was het niveau van 5 naar 4 gebracht.

Premier Boris Johnson kondigde aan dat in Engeland dat een reeks beperkingen wordt opgeheven vanaf 17 mei. Zo zullen pubs en restaurants ook binnen volk mogen ontvangen. Nu is dat enkel buiten. Ook cinema’s, theaters en musea zullen hun deuren mogen openen., zij het met een gelimiteerd aantal bezoekers. Fitnesscentra kunnen heropenen, net als hotels en BB’s.

De Engelsen zullen elkaar ook opnieuw binnen mogen zien, met een maximum van zes of twee huishoudens. Familieleden en beste vrienden mogen elkaar dan weer knuffelen, maar wel voorzichtig en met “gezond verstand”, aldus Johnson. Buiten mag men niet met meer dan 30 samenkomen.

Voorts zullen reizigers uit twaalf landen niet meer in quarantaine moeten. Daaronder Israël en Portugal, maar niet Spanje of Frankrijk. Ook België staat niet op de lijst.

10.000 supporters bij sportevents

Johnson heeft maandag ook bevestigd dat vanaf 17 mei in sportstadions in openlucht weer maximaal 10.000 mensen naar binnen mogen. Dat is goed nieuws voor onder meer de Premier League. De 37e en voorlaatste speeldag in de Engelse hoogste klasse is voorzien voor 18 en 19 mei, de 38e en laatste speelronde van dit seizoen staat op 23 mei op het programma. Daarbij is dus een beperkt aantal fans in het stadion welkom.

De organisatie van de Premier League bevestigde vorige week wel dat tijdens de twee laatste speeldagen alleen thuisfans in de stadions welkom zullen zijn. “Na overleg met de clubs zijn we overeengekomen om de wedstrijden niet open te stellen voor uitsupporters”, klonk het toen. “Dit als gevolg van de verschillende operationele uitdagingen die ermee gepaard zouden gaan en omdat een consistente aanpak nodig is. Ook maximaliseren we de kansen van de thuisfans om de wedstrijd bij te wonen. De veiligheid van de supporters dragen we erg hoog in het vaandel.”