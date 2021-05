Gemeenteraad over vaccinaties Veerle Heeren: wat staat er op het spel? . — © TV Limburg

Sint-Truiden

Heeft Veerle Heeren nog een toekomst als burgemeester van Sint-Truiden? Het antwoord op die vraag is de inzet van een extra gemeenteraadszitting die zo dadelijk vanaf 8 uur live wordt uitgezonden door TV Limburg. Naast de hoofdrol voor de burgemeester zijn er ook rollen weggelegd voor de voorzitter, de meerderheid en de oppositie. Dit is wat we vanavond mogen verwachten.