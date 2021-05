Eerste dag heropening terrassen: 35 mensen met alcoholintoxicatie op spoed in Hasselt. — © TV Limburg

Hasselt

Op de eerste dag van de heropening van de terrassen zijn na 22 uur 35 mensen met een alcoholintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De nacht van zaterdag op zondag was daarmee de drukste sinds erg lang op de spoed van het Hasseltse Jessa-ziekenhuis. De dienstverantwoordelijke maakt de vergelijking met de jeneverfeesten of carnaval. De verpleegkudigen hebben het al zwaar, de druk op het zieknhuis is erg groot. Er volgt dan ook een oproep om meer respect te tonen tijdens het verlengde Hemelvaartweekend dat woensdagavond al door velen ingezet zal worden.