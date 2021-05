Het waren spannende weken. Maar het gezin Vukovic is eindelijk verenigd. Enkele dagen geleden mocht moeder Kristy na een zwaar kraambed samen met zoontje Axel het ziekenhuis in Sydney verlaten. Pa Danny kan vanaf nu weer met volle teugen genieten van de avonturen van KRC Genk in play-off-land. “Ze moeten gaan voor het hoogste, de titel. Het kan nog.”