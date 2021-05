86 aanhangwagens niet in orde bij controles in politiezone LRH

Afgelopen zaterdag controleerde de politie Limburg Regio Hoofdstad de technische staat van lichte aanhangwagens. Ze deden dit aan alle zeven containerparken in de politiezone. In totaal werden er 206 aanhangwagens gecontroleerd. Maar liefst 86 voertuigen waren niet in orde. De bestuurders krijgen een maand de tijd om de gebreken te herstellen. Dit zal opnieuw gecontroleerd worden door de politiezone. Vanaf 22 mei is de preventieve fase afgelopen en zullen eigenaars van een aanhangwagen die niet in orde is onmiddellijk beboet worden. ppn