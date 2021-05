Kinderen uit Indiase sloppenwijk verpakken coronatesten in onhygiënische omstandigheden

India wordt enorm zwaar getroffen door het coronavirus. Intussen zijn al meer dan 240.000 patiënten overleden en zijn er miljoenen Indiërs besmet met het dodelijke virus. Het land probeert de crisis in te dijken en zet daar onder andere ook coronatesten voor in. Maar beelden van kinderen in sloppenwijken die zo’n testen verpakken in onhygiënische omstandigheden veroorzaken heel wat ophef in het Aziatische land.

De kinderen tussen negen en veertien jaar oud werden gefilmd terwijl ze op de vloer - zonder handschoenen of mondmaskers - de pakketjes met de testen samenstellen. “Er gevaarlijk”, aldus een medewerker van een ziekenhuis in de buurt die de beelden te zien kreeg. “Dergelijke testen worden nauwkeurig verpakt, in steriele en hygiënische omstandigheden. Wraakroepend in een land dat verwoest wordt door het virus.”

Maar volgens de Indiase krant Financial Express is het niet uitzonderlijk dat bewoners van sloppenwijken worden ingezet om coronatesten te verpakken. De kansarme mensen worden het zwaarst getroffen door de crisis en verloren hun werk door de lockdown en andere maatregelen. Volgens een rapport van de Indian Express krijgt elk gezin in de sloppenwijk zo’n 5.000 testen van lokale leveranciers om in te pakken. Op die manier verdienen ze een karig loon om te kunnen overleven.

De man die de kinderen uit de video aan het werk zette, is intussen opgepakt. Van minstens vijf gezinnen werden coronatesten in beslag genomen. Lokale ziekenhuizen, apothekers en laboratoria kregen de raad om de testen met de vermelding ‘Bio-swap’ niet meer te gebruiken.

