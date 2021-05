Tientallen mogelijke coronadoden aangespoeld op oevers Ganges in India

De lokale bevolking denkt dat de lijken in de rivier werden gedumpt omdat crematieplaatsen overbelast zijn of omdat familieleden geen hout konden betalen voor de brandstapel. Sommige lichamen waren gedeeltelijk verbrand. De lokale bevolking reageert geschokt en ook op Indiase sociale media wordt met afschuw gereageerd op de beelden.

“De mensen zijn doodsbang om een besmetting met het coronavirus op te lopen. De lijken moeten begraven worden”, zegt buurtbewoner Narendra Kumar aan televisiezender NDTV. De autoriteiten zeggen dat ze de stoffelijke overschotten alsnog zullen laten begraven of cremeren. Zij telden ongeveer veertig lijken, maar media hebben het over wellicht een honderdtal aangespoelde coronadoden.

De vondst van de lichamen is een nieuw voorbeeld van de rampzalige coronasituatie in India. Volgens officiële cijfers sterven dagelijks ongeveer 4.000 mensen aan het coronavirus en het totale dodental is bijna 250.000. Veel experts zijn echter van mening dat het sterftecijfer veel hoger is.

Het coronavirus verspreidt zich in India vanuit de grote steden snel over de rest van het land. Met name op het platteland zijn er nauwelijks ziekenhuizen.