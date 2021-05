Dat Taco van der Hoorn zich vandaag een ritwinnaar in de Giro mag noemen, is een grote verrassing. Niet alleen omdat de goedlachse Nederlander tegen alle wielerwetten in een sprintend peloton achter zich wist te houden, maar ook omdat hij dit seizoen eigenlijk bij het continentale BEAT Cycling zou rijden. Tot Intermarché-Wanty Gobert kwam aankloppen.