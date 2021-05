Carine Broux met Rayco in betere tijden: “in minder dan een half uur heeft hij overgegeven, urine verloren en een blauwe tong. En dan was het voorbij.” — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren

Een Duitse herder heeft in de bossen van Kelchterhoef iets gegeten dat volgens zijn baasje vergiftigd was met strychnine. “Een half uur nadat we thuis waren viel Rayko dood naast me neer”, zucht Carine Broux.