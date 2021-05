Scarlett Johannson uit kritiek op organisatie achter de Golden Globes: “Opmerkingen grensden aan seksuele intimidatie”

Wat voorafging: in februari onthulde een artikel in de Los Angeles Times dat er onder de 87 leden van de organisatie geen zwarte mensen zijn. De organisatie reageerde daarop en beloofde een “transformationele verandering”. Maar er was meer kritiek: de raad zou niet transparant genoeg zijn en het gedrag van de leden werd al als corrupt en onethisch bestempeld.

Nu treden filmsterren naar buiten met hun eigen verhalen. Een van hen is de 36-jarige actrice Scarlett Johansson, die zaterdag in een statement zei dat er meer “fundamentele hervormingen” nodig zijn. “Als een acteur een film promoot, wordt verwacht dat hij deelneemt aan persconferenties en prijsuitreikingen bijwoont. In het verleden betekende dit vaak dat ik geconfronteerd werd met seksistische vragen en opmerkingen van bepaalde HFPA-leden. Die grensden aan seksuele intimidatie. Dat is precies de reden waarom ik jarenlang heb geweigerd om deel te nemen aan hun conferenties. De HFPA is een organisatie die werd gelegitimeerd door mensen als Harvey Weinstein. Tenzij er een noodzakelijke fundamentele hervorming binnen de organisatie komt, denk ik dat het tijd is om een stap terug te doen.”

Johansson, vijfvoudig Golden Globe-genomineerde, is niet de enige die van zich laat horen. Ook acteur Mark Ruffalo deed dat. Afgelopen week zei hij in een verklaring dat hij “niet trots of gelukkig kan zijn dat hij een Golden Globe kreeg”. Hij voegde eraan toe dat het “tijd is om op te treden en de fouten uit het verleden recht te zetten.”