Reddingsoperatie in Londen om kleine walvis te bevrijden in Thames

De walvis die zondag vast was komen te zitten in de Londense rivier Thames, is maandag bevrijd. Plaatselijke inwoners zagen het dier ondertussen richting de oceaan zwemmen.

De vier meter lange walvis, vermoedelijk een dwergvinvis, strandde zondagavond aan de sluis van Richmond, in het zuidwesten van Londen. Omwonenden riepen reddingsdiensten op om het dier te bevrijden. Een dierenarts controleerde of de walvis, die verwondingen had opgelopen, sterk genoeg was om vrij te laten.

In de nacht van zondag op maandag slaagden de reddingswerkers erin, na een urenlange operatie, de walvis te bevrijden. Ze brachten het dier naar een dieper deel van de rivier, waar het uiteindelijk wegzwom.

Plaatselijke inwoners zagen de walvis maandagochtend zwemmen in Teddington, vier kilometer ten zuiden van Richmond. Sindsdien in het dier van koers veranderd en zwemt het terug naar de oceaan.

In december vorig jaar spoelde er nog een dwergvinvis aan op het strand van Bredene. Dwergvinvissen zijn veeleer zeldzaam in onze contreien, maar komen in de noordelijke Noordzee wel vrij vaak voor.

