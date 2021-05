Linde Merckpoel, oud-radiopresentatrice en nu vlogger voor televisiezender Eén, geniet volop van het mama zijn. December vorig jaar beviel ze van haar eerste dochtertje, genaamd Cleo. “Ik wil haar graag leren reizen”, vertelt ze in onze videorubriek ‘kopt binnen’. “Ik droom ervan om in het buitenland te wonen. Maar nu nog niet, het is hier nog even veel te tof.”